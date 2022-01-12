В МИД России заявили о необходимости юридических гарантий нерасширения НАТО

Короткая ссылка
В НАТО должны предоставить России юридические гарантии касательно нерасширения блока на восток, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.
В МИД России заявили о необходимости юридических гарантий нерасширения НАТО
  • Legion-Media

«Это абсолютный императив... предоставление России юридических гарантий дальнейшего непродвижения НАТО на восток», — сказал Грушко.

Он отметил, что ещё одним необходимым элементом является прекращение политики «открытых дверей».

Ранее Грушко заявил, что процесс возможного расширения Североатлантического альянса содержит в себе неприемлемые риски, которым Москва будет противостоять.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сообщал, что НАТО никогда не обещало России не принимать новых членов в альянс.

По словам Владимира Путина, ответ России на расширение НАТО на восток может быть «самым разным», решение будет зависеть от предложений, которые сделают военные эксперты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить