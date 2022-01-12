В МИД России заявили о необходимости юридических гарантий нерасширения НАТО

В НАТО должны предоставить России юридические гарантии касательно нерасширения блока на восток, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

«Это абсолютный императив... предоставление России юридических гарантий дальнейшего непродвижения НАТО на восток», — сказал Грушко.

Он отметил, что ещё одним необходимым элементом является прекращение политики «открытых дверей».

Ранее Грушко заявил, что процесс возможного расширения Североатлантического альянса содержит в себе неприемлемые риски, которым Москва будет противостоять.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сообщал, что НАТО никогда не обещало России не принимать новых членов в альянс.

По словам Владимира Путина, ответ России на расширение НАТО на восток может быть «самым разным», решение будет зависеть от предложений, которые сделают военные эксперты.