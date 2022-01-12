В МИД России заявили о необходимости юридических гарантий нерасширения НАТО
- Legion-Media
«Это абсолютный императив... предоставление России юридических гарантий дальнейшего непродвижения НАТО на восток», — сказал Грушко.
Он отметил, что ещё одним необходимым элементом является прекращение политики «открытых дверей».
Ранее Грушко заявил, что процесс возможного расширения Североатлантического альянса содержит в себе неприемлемые риски, которым Москва будет противостоять.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что любое расширение НАТО беспокоит Россию.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сообщал, что НАТО никогда не обещало России не принимать новых членов в альянс.
По словам Владимира Путина, ответ России на расширение НАТО на восток может быть «самым разным», решение будет зависеть от предложений, которые сделают военные эксперты.