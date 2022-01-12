Грушко заявил о подрыве безопасности России в случае расширения НАТО
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«Фактор, который серьёзным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе, — это процесс расширения альянса», — сказал Грушко в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.
По его мнению, в состав НАТО вошли многие страны, территории которых используются для проекции силы в направлении России.
«Это серьёзным образом также ухудшает нашу безопасность и создаёт для неё неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», — отметил Грушко.
Ранее в Минобороны России заявили, что игнорирование НАТО инициатив Москвы по деэскалации создаёт предпосылки для конфликтов.
Также в Минобороны России рассказали о критически низком уровне отношений между Россией и НАТО.