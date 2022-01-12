Грушко заявил о подрыве безопасности России в случае расширения НАТО

Замглавы российского МИД Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил, что процесс возможного расширения Североатлантического альянса содержит в себе неприемлемые риски, которым Москва будет противостоять.

«Фактор, который серьёзным образом влияет на ухудшение безопасности в Европе, — это процесс расширения альянса», — сказал Грушко в рамках пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

По его мнению, в состав НАТО вошли многие страны, территории которых используются для проекции силы в направлении России.

«Это серьёзным образом также ухудшает нашу безопасность и создаёт для неё неприемлемые риски, которым мы будем противостоять», — отметил Грушко.

Ранее в Минобороны России заявили, что игнорирование НАТО инициатив Москвы по деэскалации создаёт предпосылки для конфликтов.

Также в Минобороны России рассказали о критически низком уровне отношений между Россией и НАТО.