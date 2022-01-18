Глава международного отдела СЖР Шафир объяснил попытки ФРГ «ставить палки в колёса» RT DE

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Руководитель международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир в разговоре с RT объяснил, почему власти Германии пытаются «вставить как можно больше палок в колёса» RT DE.

«Аргументы, которые используются в ситуации вокруг RT DE, на наш взгляд, имеют мало общего с какими-то техническими вопросами или юридическими проблемами. Здесь всё чётко упирается в одну вещь: нужно вставить как можно больше палок в колёса, для того чтобы RT не начал работать и вещать в полном объёме», — сказал Шафир.

По его словам, причины этого отчасти прозвучали на пресс-конференции главы МИД Германии Анналены Бербок и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Потому что даже на данный момент, как сказала госпожа министр, RT DE, вещая только в интернете, уже занимает четвёртую позицию. Соответственно, процесс как-то надо остановить», — сказал он.

18 января Союз журналистов России передал главе МИД Германии обращение по поводу ситуации с вещанием RT DE в ФРГ.

Сама Бербок на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила, что правительство Германии не вмешивалось в работу RT DE.

В декабре 2021 года стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, вещающий из студий в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отключение RT DE от спутникового вещания, заявила, что Германия осознанно подводит Россию к необходимости принятия ответных мер.

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