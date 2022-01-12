В ООН допустили возможность ухудшения обстановки на Корейском полуострове

Короткая ссылка
Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ситуация на Корейском полуострове имеет потенциал к ухудшению из-за ракетных запусков КНДР.
В ООН допустили возможность ухудшения обстановки на Корейском полуострове
  • Legion-Media

Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация имеет потенциал к ухудшению», — сказал Дюжаррик.

Он также отметил, что проблема остаётся нерешённой.

Ранее стало известно, что КНДР запустила в сторону Японского моря неизвестный снаряд, который упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Южная Корея осудила ракетный пуск КНДР. К ней присоединился Белый дом.

Председатель Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Юул заявила, что ситуация в связи с сообщениями о новом ракетном запуске КНДР вызывает обеспокоенность.

США, Великобритания, Франция, Ирландия, Япония призвали КНДР отказаться от реализации ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить