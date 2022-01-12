В ООН допустили возможность ухудшения обстановки на Корейском полуострове
- Legion-Media
Об этом сообщает ТАСС.
«Ситуация имеет потенциал к ухудшению», — сказал Дюжаррик.
Он также отметил, что проблема остаётся нерешённой.
Ранее стало известно, что КНДР запустила в сторону Японского моря неизвестный снаряд, который упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Южная Корея осудила ракетный пуск КНДР. К ней присоединился Белый дом.
Председатель Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Юул заявила, что ситуация в связи с сообщениями о новом ракетном запуске КНДР вызывает обеспокоенность.
США, Великобритания, Франция, Ирландия, Япония призвали КНДР отказаться от реализации ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова.