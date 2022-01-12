В ООН допустили возможность ухудшения обстановки на Корейском полуострове

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ситуация на Корейском полуострове имеет потенциал к ухудшению из-за ракетных запусков КНДР.

Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация имеет потенциал к ухудшению», — сказал Дюжаррик.

Он также отметил, что проблема остаётся нерешённой.

Ранее стало известно, что КНДР запустила в сторону Японского моря неизвестный снаряд, который упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Южная Корея осудила ракетный пуск КНДР. К ней присоединился Белый дом.

Председатель Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Юул заявила, что ситуация в связи с сообщениями о новом ракетном запуске КНДР вызывает обеспокоенность.

США, Великобритания, Франция, Ирландия, Япония призвали КНДР отказаться от реализации ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова.