В Белом доме осудили ракетный запуск КНДР

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты осуждают запуск ракеты КНДР, так как это нарушает ряд резолюций Совбеза ООН и представляет угрозу миру.

«Мы осуждаем запуск баллистической ракеты КНДР», — приводит РИА Новости заявление Псаки.

По её словам, это нарушает множество резолюций СБ ООН.

«(Запуск. — RT) представляет угрозу соседям КНДР и международному сообществу», — подчеркнула Псаки.

Она также порекомендовала властям КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в предметный диалог.

Ранее стало известно, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, который упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Южная Корея осудила ракетный пуск КНДР.

Председатель Совета безопасности ООН, постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Юул заявила, что ситуация в связи с сообщениями о новом ракетном запуске КНДР вызывает обеспокоенность.

США, Великобритания, Франция, Ирландия, Япония призвали КНДР отказаться от реализации ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова.