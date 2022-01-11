Председатель Совбеза ООН обеспокоена сообщениями о ракетном запуске КНДР
- AP
«Мы посмотрим, будет ли новый запрос на проведение консультаций по этому вопросу. Вызывает чрезвычайную обеспокоенность, что КНДР продолжает ракетные запуски. Нам надо посмотреть, что действительно произошло, но мы очень обеспокоены развитием событий», — приводит ТАСС её слова.
По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведён запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря.
Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Республики Корея Мун Чжэ Ине осудил осуществлённый КНДР новый ракетный пуск.