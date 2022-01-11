Председатель Совбеза ООН обеспокоена сообщениями о ракетном запуске КНДР

Председатель Совета безопасности ООН, постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Юул заявила, что ситуация в связи с сообщениями о новом ракетном запуске КНДР вызывает обеспокоенность.

«Мы посмотрим, будет ли новый запрос на проведение консультаций по этому вопросу. Вызывает чрезвычайную обеспокоенность, что КНДР продолжает ракетные запуски. Нам надо посмотреть, что действительно произошло, но мы очень обеспокоены развитием событий», — приводит ТАСС её слова.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведён запуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря.

Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Республики Корея Мун Чжэ Ине осудил осуществлённый КНДР новый ракетный пуск.