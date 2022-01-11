Запущенная КНДР ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Ракета, запущенная КНДР, упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море. Об этом сообщило агенство Kyodo со ссылкой на правительство страны.
- AFP
- © Jung Yeon-je
Отмечается, что информации о повреждении японских самолётов и судов не поступало.
Тип ракеты устанавливается.
Ранее стало известно, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.
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