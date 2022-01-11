США и ряд стран Запада призвали КНДР отказаться от ракетной программы
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«Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий, отказаться от своего запрещённого ОМУ и баллистической ракетной программы, начать значимый диалог в целях общей задачи полной денуклеаризации (Корейского полуострова. — RT) в соответствии с резолюциями СБ ООН. Мы также призываем всех членов ООН выполнять свои обязательства по санкционной резолюции», — приводит заявление ТАСС.
Запуск КНДР баллистической ракеты 5 января является явным нарушением резолюций СБ ООН, отмечается в тексте документа.
Ранее США и ряд стран Запада заявили о готовности вступить в дипломатическое взаимодействие с КНДР.
5 января КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.
Позднее появилась информация, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты.