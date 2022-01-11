США и ряд стран Запада призвали КНДР отказаться от ракетной программы

США, Великобритания, Франция, Ирландия, Япония призвали КНДР отказаться от реализации ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении постпредов указанных стран при ООН.

«Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий, отказаться от своего запрещённого ОМУ и баллистической ракетной программы, начать значимый диалог в целях общей задачи полной денуклеаризации (Корейского полуострова. — RT) в соответствии с резолюциями СБ ООН. Мы также призываем всех членов ООН выполнять свои обязательства по санкционной резолюции», — приводит заявление ТАСС.

Запуск КНДР баллистической ракеты 5 января является явным нарушением резолюций СБ ООН, отмечается в тексте документа.

Ранее США и ряд стран Запада заявили о готовности вступить в дипломатическое взаимодействие с КНДР.

5 января КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

Позднее появилась информация, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты.