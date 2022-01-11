США и ряд стран Запада выразили готовность к дипломатическому взаимодействию с КНДР

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США, Великобритания, Франция, Ирландия, Япония готовы вступить в дипломатическое взаимодействие с КНДР. Об этом говорится в заявлении постпредов указанных стран при ООН.
США и ряд стран Запада выразили готовность к дипломатическому взаимодействию с КНДР
  • AP
  • © Lee Jin-man

«Наша цель — проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова. С этой целью мы готовы вступить в устойчивое дипломатическое взаимодействие и поддерживать его», — приводит РИА Новости сообщение.

В заявлении подчёркивается, что «теперь КНДР должна избрать диалог и мир вместо своей незаконной и представляющей угрозу программы вооружений».

Как отмечается, КНДР следует «воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий, отказаться от своего запрещённого ОМУ и программы баллистических ракет и вступить в предметный диалог в направлении общей цели — полной денуклеаризации».

Ранее сообщалось, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря.

Позднее появилась информация, что Северная Корея провела испытания гиперзвуковой ракеты.

В декабре представитель Госдепартамента Джалина Портер заявила, что Соединённые Штаты надеются на положительную реакцию властей КНДР на предложение по выстраиванию диалога. 

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