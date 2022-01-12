Грушко высказался о возможности восстановления присутствия России при НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что не исключает возможности восстановления дипломатического присутствия России при НАТО, если альянс ляжет на курс общеколлективных усилий по построению безопасности.

«Если и когда НАТО ляжет на другой курс, который позволит ему встроиться в общеколлективные усилия по построению безопасности, которая бы не основывалась на тех принципах, на которых НАТО пытается выстроить сегодня, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено», — сказал он.

Грушко подчеркнул, что для этого также необходима позитивная повестка дня.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции Грушко.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО объявило России о желании вновь открыть миссию альянса в Москве и миссию России в Брюсселе.

Позже МИД России заявил, что предложение НАТО о восстановлении работы миссий в Москве и Брюсселе учтено. Россия пока не ответила на эту инициативу.

В начале октября в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о прекращении деятельности военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве и приостановке работы российского постпредства при НАТО.