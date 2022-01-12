Грушко высказался о возможности восстановления присутствия России при НАТО

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что не исключает возможности восстановления дипломатического присутствия России при НАТО, если альянс ляжет на курс общеколлективных усилий по построению безопасности.
Грушко высказался о возможности восстановления присутствия России при НАТО
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«Если и когда НАТО ляжет на другой курс, который позволит ему встроиться в общеколлективные усилия по построению безопасности, которая бы не основывалась на тех принципах, на которых НАТО пытается выстроить сегодня, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено», — сказал он.

Грушко подчеркнул, что для этого также необходима позитивная повестка дня.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции Грушко.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО объявило России о желании вновь открыть миссию альянса в Москве и миссию России в Брюсселе.

Позже МИД России заявил, что предложение НАТО о восстановлении работы миссий в Москве и Брюсселе учтено. Россия пока не ответила на эту инициативу.

В начале октября в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Позднее глава российского МИД Сергей Лавров  заявил о прекращении деятельности военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве и приостановке работы российского постпредства при НАТО.

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