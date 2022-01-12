Грушко высказался о возможности восстановления присутствия России при НАТО
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«Если и когда НАТО ляжет на другой курс, который позволит ему встроиться в общеколлективные усилия по построению безопасности, которая бы не основывалась на тех принципах, на которых НАТО пытается выстроить сегодня, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено», — сказал он.
Грушко подчеркнул, что для этого также необходима позитивная повестка дня.
RT ведёт трансляцию пресс-конференции Грушко.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО объявило России о желании вновь открыть миссию альянса в Москве и миссию России в Брюсселе.
Позже МИД России заявил, что предложение НАТО о восстановлении работы миссий в Москве и Брюсселе учтено. Россия пока не ответила на эту инициативу.
В начале октября в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.
Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о прекращении деятельности военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве и приостановке работы российского постпредства при НАТО.