МИД России: предложение НАТО о восстановлении работы миссий в Москве и Брюсселе учтено

МИД России заявил, что предложение НАТО о восстановлении работы миссий в Москве и Брюсселе учтено. Россия пока не ответила на эту инициативу.

Об этом информирует РИА Новости.

«Это было предложение альянса, оно учтено. Ответа российская сторона пока не дала», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО объявило России о желании вновь открыть миссию альянса в Москве и миссию России в Брюсселе.

Он также выразил сожаление по поводу закрытия Россией дипломатической миссии при НАТО и офиса альянса в Москве.

В начале октября в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о прекращении деятельности военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве и приостановке работы российского постпредства при НАТО.