МИД России: предложение НАТО о восстановлении работы миссий в Москве и Брюсселе учтено
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Об этом информирует РИА Новости.
«Это было предложение альянса, оно учтено. Ответа российская сторона пока не дала», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО объявило России о желании вновь открыть миссию альянса в Москве и миссию России в Брюсселе.
Он также выразил сожаление по поводу закрытия Россией дипломатической миссии при НАТО и офиса альянса в Москве.
В начале октября в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.
Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о прекращении деятельности военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве и приостановке работы российского постпредства при НАТО.