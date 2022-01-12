Генсек Столтенберг заявил о желании НАТО вновь открыть дипмиссию в Москве

НАТО объявило России о желании вновь открыть миссию альянса в Москве и миссию России в Брюсселе, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

«Мы... хотели бы восстановить и российскую миссию при НАТО, и офис НАТО в Москве», — передаёт ТАСС заявление Столтенберга.

Он выразил сожаление по поводу закрытия Россией дипломатической миссии при НАТО и офиса альянса в Москве.

По словам Столтенберга, НАТО заинтересовано в обсуждении вопроса по восстановлению миссий.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что между союзниками по НАТО и Россией есть существенные разногласия, которые нелегко преодолеть.

По его мнению, дискуссия на Совете Россия — НАТО в Брюсселе была непростой.