Генсек Столтенберг заявил о наличии серьёзных разногласий между Россией и НАТО
- AP
Об этом пишет РИА Новости.
«Между союзниками по НАТО и Россией существуют серьёзные противоречия», — объявил Столтенберг по итогам Совета Россия — НАТО.
Он пояснил, что это касается вопросов безопасности в Европе и ситуации на Украине.
По мнению генсека НАТО, данные противоречия будет непросто преодолеть.
«Однако позитивный знак, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись этим по существу», — заключил он.
Ранее Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности.
Он также заявил, что альянс ответил российской стороне отказом идти на компромисс по расширению НАТО.