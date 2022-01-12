Генсек Столтенберг заявил о наличии серьёзных разногласий между Россией и НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что между союзниками по альянсу и Россией есть существенные разногласия, которые нелегко преодолеть.
Генсек Столтенберг заявил о наличии серьёзных разногласий между Россией и НАТО
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

«Между союзниками по НАТО и Россией существуют серьёзные противоречия», — объявил Столтенберг по итогам Совета Россия — НАТО.

Он пояснил, что это касается вопросов безопасности в Европе и ситуации на Украине.

По мнению генсека НАТО, данные противоречия будет непросто преодолеть.

«Однако позитивный знак, что все союзники по НАТО и Россия сели за один стол и занялись этим по существу», — заключил он.

Ранее Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности.

Он также заявил, что альянс ответил российской стороне отказом идти на компромисс по расширению НАТО. 

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