AP: власти США намерены наложить санкции на Россию в случае «нападения» на Украину

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Власти Соединённых Штатов намерены наложить на Россию жесткие рестрикции касательно товарного экспорта в случае её «вторжения» на Украину. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на информацию американских чиновников.

«По словам официальных лиц, Россия может быть добавлена ​​в группу стран с наиболее строгими ограничениями в целях экспортного контроля вместе с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией», — пишет издание.

Источники пояснили, что Россия может пострадать из-за экономических санкций в случае «нападения» на Украину.

По мнению экспертов, будут введены ограничения на товары, экспортируемые из США в Россию, а также, скорее всего, на иностранные товары, изготовленные в рамках юрисдикции США.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что в Белом доме подготавливают новые рестрикции против России в случае «вторжения» на Украину.

Вслед за ним агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что власти Соединённых Штатов рассматривают возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции в Россию при её «вторжении» на Украину.

В то же время президент России Владимир Путин в ходе беседы отметил возможность полного разрыва отношений между двумя странами в случае введения обещанных «беспрецедентных санкций».

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