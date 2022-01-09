NYT обнародовали карту возможного нахождения российских войск на границе с Украиной

Издание The New York Times опубликовало карту возможного расположения российских войск на границе с Украиной.

Отмечается, что карта составлена на базе данных украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

На ней отмечено, что численность войск вдоль границы с Украиной составляет якобы 100—175 тыс. военных

Две группы, по данным газеты, находятся рядом с белорусской границей, близ городов Ельня и Клинцы, три группы расположены недалеко от Воронежа, одна — в районе Волгограда.

Ещё две у границы с Донбассом и Луганском, одна в Краснодарском крае и одна — в Крыму.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина на сегодняшний день не видит угрозы агрессии со стороны России. Он также отметил, что в Киеве не видят опасности и большого скопления военных у своих границ.

Как отмечал заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, проблема «вторжения» России на Украину существует только в головах ряда политиков, там же она должна умереть.