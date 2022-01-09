NYT обнародовали карту возможного нахождения российских войск на границе с Украиной

Короткая ссылка
Издание The New York Times опубликовало карту возможного расположения российских войск на границе с Украиной.

Отмечается, что карта составлена на базе данных украинских и западных чиновников, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков.

На ней отмечено, что численность войск вдоль границы с Украиной составляет якобы 100—175 тыс. военных

Две группы, по данным газеты, находятся рядом с белорусской границей, близ городов Ельня и Клинцы, три группы расположены недалеко от Воронежа, одна — в районе Волгограда.

Ещё две у границы с Донбассом и Луганском, одна в Краснодарском крае и одна — в Крыму.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина на сегодняшний день не видит угрозы агрессии со стороны России. Он также отметил, что в Киеве не видят опасности и большого скопления военных у своих границ.

Как отмечал заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, проблема «вторжения» России на Украину существует только в головах ряда политиков, там же она должна умереть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить