WSJ заявила о важности для США «сдерживания» России на фоне ситуации с Украиной

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой заявила, что для США важнее сдерживание России ради непоколебимости безопасности Запада, чем ситуация на Украине.

В статье, которая посвящена ожидающимся переговорам России и США по гарантиям безопасности, авторы заявили об опасениях, что администрация американского лидера Джо Байдена пойдёт на уступки в данном вопросе.

В материале отмечается, что «хуже, чем новая война на Украине» для США было бы позволить российскому президенту Владимиру Путину «запугать» Североатлантический альянс и заставить НАТО «отступить» из Восточной Европы, передаёт РИА Новости.

Ранее в Белом доме заявили, что администрация США находится в тесном контакте с союзниками и партнёрами в преддверии переговоров с Россией по гарантиям безопасности.

10 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проведёт в Женеве переговоры по стратегической стабильности с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.

12 января пройдёт заседание Совета Россия — НАТО. Российский МИД на заседании будет представлять замминистра иностранных дел Александр Грушко.

В декабре президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В ноябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.