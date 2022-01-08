США проводят консультации с союзниками в преддверии переговоров с Россией

Администрация США находится в тесном контакте с союзниками и партнёрами в преддверии переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я думаю, что мы обсудим целый спектр вопросов. Это то, о чём мы ранее говорили. Мы продолжим находиться в тесной координации с нашими союзниками и партнёрами в преддверии трёх раундов дипломатических переговоров, которые начнутся на следующей неделе (России с США, НАТО и ОБСЕ)», — приводит её слова ТАСС.

10 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проведёт в Женеве переговоры по стратегической стабильности с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.

12 января пройдёт заседание Совета Россия — НАТО. Российский МИД на заседании будет представлять замминистра иностранных дел Александр Грушко.

13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.