США проводят консультации с союзниками в преддверии переговоров с Россией
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«Я думаю, что мы обсудим целый спектр вопросов. Это то, о чём мы ранее говорили. Мы продолжим находиться в тесной координации с нашими союзниками и партнёрами в преддверии трёх раундов дипломатических переговоров, которые начнутся на следующей неделе (России с США, НАТО и ОБСЕ)», — приводит её слова ТАСС.
10 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проведёт в Женеве переговоры по стратегической стабильности с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.
12 января пройдёт заседание Совета Россия — НАТО. Российский МИД на заседании будет представлять замминистра иностранных дел Александр Грушко.
13 января в Вене состоятся переговоры Россия — ОБСЕ.