Песков: перед саммитом лидеров России и США нужен ответ по гарантиям безопасности

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире «России 24» заявил, что перед новым саммитом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нужен ответ по предложенным Москвой Западу гарантиям безопасности.
Песков: перед саммитом лидеров России и США нужен ответ по гарантиям безопасности
  • © Пресс-служба Президента РФ

Он напомнил, что российская сторона сформулировала и передала США и ряду европейских стран проекты двух документов по гарантиям безопасности. 

«Перед тем как можно говорить о новом саммите, очном саммите, нужно понять, какой будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения», — цитирует его РИА Новости.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

В проекте, в частности, прописано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США видели предложения России по поводу гарантий безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

В Кремле отмечали, что российские дипломаты готовы в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для переговоров по гарантиям безопасности.

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