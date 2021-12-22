Лавров назвал вопиющей ситуацию с действиями ФРГ в отношении RT DE

Глава российского МИД Сергей Лавров высказал в беседе с RT мнение по поводу того, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

«Мы знакомы с этой ситуацией, Мария Захарова её комментировала. Мы очень плотно следим за тем, как наши журналисты работают за рубежом, учитывая постоянно встречающиеся факты дискриминации», — заявил министр.

Лавров напомнил, что RT и Sputnik до сих пор не имеют аккредитации в Елисейском дворце.

«Президент Путин в телефонном разговоре с президентом Макроном на днях особо отметил этот факт и выразил надежду, что наши французские коллеги сделают всё, чтобы российские СМИ, включая RT, работали во Франции так же комфортно, как французские СМИ работают в России. И конечно же, этот принцип мы хотим применять и к RT в Германии, и к любому другому российскому СМИ, которое встречается с дискриминацией за границей», — отметил он.

Ситуацию с RT DE Лавров назвал «вопиющей».

«Потому что с самого начала германские власти (хотя были попытки официальных лиц открещиваться от действий так называемых регуляторов)... сделали всё, чтобы создать негативный образ вашего канала в германском обществе, среди германских официальных структур», — сказал министр.

Как отметил глава МИД России, сначала были попытки блокировать банковское обслуживание, потом — отказ в регистрации, а после — запрет в регистрации в Люксембурге.

«Сейчас наши коллеги в Сербии зарегистрировали ваш канал на немецком языке в соответствии с европейской конвенцией о вещании. Германия является участником конвенции, и её нужно выполнять. Но, судя по всему, опять будут кивать на соцсети, на YouTube, что это их личная инициатива, что у них свои критерии какие-то есть и германское государство здесь ни при чём», — добавил он.

Ранее стало известно, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён якобы из-за нарушения условий пользования платформой, а именно из-за обхода уже введённых ограничений.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян после удаления YouTube-канала RT auf Sendung заявила, что телеканал нигде не сталкивался с такими ограничениями и попытками помешать выйти в эфир, как в Германии.