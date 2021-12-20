Глава СЖР Соловьёв высказался о словах немецких коллег по поводу ситуации с RT DE

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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал RT заявления немецких коллег, которые они высказали по поводу начала вещания RT DE и инициатив по блокировке канала.
Глава СЖР Соловьёв высказался о словах немецких коллег по поводу ситуации с RT DE
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«Союз журналистов Германии не проявляет солидарности по отношению к коллегам из России — скорее наоборот: с некоторым злорадством комментирует разнообразные блокировки и закрытие российских СМИ, которые этот союз называет пропагандистскими», — заявил он.

Вместе с этим он отметил, что, например, Deutsche Welle, который, по мнению Соловьёва, является пропагандистским органом немецкого правительства, свободно работает в российском информационном пространстве.

«То, что он выдаёт в эфир, конечно, часто за пределами добра и зла: иногда они оскорбляют руководство России», — подчеркнул глава СЖР.

Ранее заместитель главного редактора RT Анна Белкина прокомментировала сообщения о том, что немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала по подозрению в якобы нарушении правил вещания в Германии.

В пресс-службе телеканала RT назвали непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

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