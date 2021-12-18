Политический обозреватель назвал прелюдией к агрессии угрозы отключить RT DE

Политический обозреватель Патрик Хеннигсен в эфире RT рассказал о негативных последствиях возможного отключения RT DE.

«Подобное уже происходило. Ранее было отключено вещание телеканала PressTV через спутник Eutelsat. Это было, кажется, в 2012 году… Его удалили с кабельного телевидения, а также из списка каналов, предоставляемых в Великобритании и США бесплатно. [PressTV] — ещё одно иностранное англоязычное международное новостное агентство, чей контент схож с контентом RT и других иностранных СМИ, например, Al Jazeera», — отметил он.

По его словам, возможное отключение RT DE не только очередной опасный прецедент. В данном случае его ещё тревожат и формулировки — RT «равнодушно и бесцеремонно блокируют» только из-за того, что телеканал российский.

«Судя по словам Тобиаса Шмида, RT предвзят априори. Но никаких подробностей, почему этот контент их не устраивает, они не дают, а просто говорят, что от RT якобы ничего хорошего ждать не стоит. В целом этот шаг можно рассматривать как прелюдию к агрессии», — подчеркнул он.

Хеннигсен отметил, что в дипломатической сфере уже происходит эскалация, поскольку на этой неделе все могли наблюдать высылку российских дипломатов из Германии.

Ранее заместитель главного редактора RT Анна Белкина прокомментировала сообщения о том, что немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала по подозрению в якобы нарушении правил вещания в Германии.

В пресс-службе телеканала RT назвали непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.