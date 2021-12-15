В Германии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства России
- РИА Новости
«Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.
После этого посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ.
24 августа 2019 года правоохранительные органы Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве гражданина Грузии.
В конце 2019 года ФРГ объявила о высылке двух сотрудников российского посольства, объясняя это реагированием на то, что российские власти «недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене».
В Кремле в ответ подчеркнули, что предположения о причастности России к убийству в Германии являются абсолютно беспочвенными.