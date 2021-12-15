В Германии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства России

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что двух сотрудников российского посольства в Берлине объявили нежелательными персонами из-за дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.

«Послу России было объявлено, что два сотрудника российского посольства объявляются нежелательными лицами», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

После этого посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ.

24 августа 2019 года правоохранительные органы Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве гражданина Грузии.

В конце 2019 года ФРГ объявила о высылке двух сотрудников российского посольства, объясняя это реагированием на то, что российские власти «недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене».

В Кремле в ответ подчеркнули, что предположения о причастности России к убийству в Германии являются абсолютно беспочвенными.