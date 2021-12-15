Посла России в Берлине Нечаева вызвали в МИД Германии

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Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД в связи с делом об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Посла России в Берлине Нечаева вызвали в МИД Германии
  • Reuters

Выступление Бербок приводится в Twitter внешнеполитического ведомства Германии.

Она заявила, что убийство Хангошвили представляет собой «тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ».

«Мы поэтому вызвали на беседу посла России», — заявила она.

По мнению Бербок, убийство в Берлине гражданина Грузии осложнит диалог между Германией и Россией.

Ранее Нечаев назвал приговор российскому гражданину Вадиму Соколову по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили необъективным.

Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

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