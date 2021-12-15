Посла России в Берлине Нечаева вызвали в МИД Германии

Посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД в связи с делом об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Reuters

Выступление Бербок приводится в Twitter внешнеполитического ведомства Германии. Она заявила, что убийство Хангошвили представляет собой «тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ». «Мы поэтому вызвали на беседу посла России», — заявила она. По мнению Бербок, убийство в Берлине гражданина Грузии осложнит диалог между Германией и Россией. Ранее Нечаев назвал приговор российскому гражданину Вадиму Соколову по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили необъективным. Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.