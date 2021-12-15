Посла России в Берлине Нечаева вызвали в МИД Германии
- Reuters
Выступление Бербок приводится в Twitter внешнеполитического ведомства Германии.
Она заявила, что убийство Хангошвили представляет собой «тяжкое нарушение немецкого права и суверенитета ФРГ».
«Мы поэтому вызвали на беседу посла России», — заявила она.
По мнению Бербок, убийство в Берлине гражданина Грузии осложнит диалог между Германией и Россией.
Ранее Нечаев назвал приговор российскому гражданину Вадиму Соколову по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили необъективным.
Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.