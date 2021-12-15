Посол России в Германии назвал приговор по делу Хангошвили необъективным

Посол России в Берлине Сергей Нечаев прокомментировал приговор российскому гражданину Вадиму Соколову по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

«Германским судом был вынесен приговор, согласно которому за организацией убийства в Берлине 23 августа 2019 года гражданина Грузии Хангошвили стояли российские государственные структуры. Считаем этот вердикт необъективным, политически мотивированным решением», — говорится на странице посольства в Facebook.

Посол отметил, что данное судебное решение существенно отягощает «и без того непростые российско-германские отношения».

Подчёркивается, что тезис о причастности России к произошедшему в итоге так и не был подтверждён убедительными доказательствами.

«Принимать в качестве таковых псевдорасследования и голословные утверждения... неоднократно менявшиеся показания обработанного спецслужбами Украины «свидетеля» и иные домыслы по меньшей мере странно», — сообщил посол, отметив, что подобный результат вызывает у России серьёзную озабоченность.

Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

Отмечается, что защита россиянина настаивала на недостаточности доказательной базы.