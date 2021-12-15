Немецкий суд приговорил к пожизненному заключению россиянина за убийство гражданина Грузии

Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председательствующего судью Олафа Арнольди.

Отмечается, что такое суровое наказание требовала сторона обвинения из-за якобы связи Соколова «с российскими государственными ведомствами». Защита россиянина настаивала на недостаточности доказательной базы.

24 августа правоохранительные органы Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве гражданина Грузии.

В конце 2019 года ФРГ объявила о высылке двух сотрудников российского посольства, объясняя это реагированием на то, что российские власти «недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене».

В Кремле в ответ подчеркнули, что предположения о причастности России к убийству в Германии являются абсолютно беспочвенными.

Как отмечал российский лидер Владимир Путин, вопросы о выдаче России убитого в Берлине гражданина Грузии обсуждались на уровне спецслужб неоднократно, но официального запроса через прокуратуру не было, так как компетентные органы с российской стороны посчитали это бессмысленным, потому что получали, по сути, отрицательный ответ.

Он также добавил, что Хангошвили — «абсолютно кровавый убийца».