Путин вновь прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал убийство в Берлине террориста Зелимхана Хангошвили.

По словам Путина, вопросы о выдаче России убитого в Берлине гражданина Грузии обсуждались на уровне спецслужб неоднократно, но официального запроса через прокуратуру не было, так как компетентные органы с российской стороны посчитали это бессмысленным, потому что получали, по сути, отрицательный ответ.

«Я ещё раз повторю, что сказал на пресс-конференции в Париже. Это абсолютно кровавый был убийца. Только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек... Он участвовал в организации взрывов в московском метро, и это не весь перечень его злодеяний», — сказал Путин.

Он добавил, что такие люди, как Хангошвили, «террористы и убийцы, свободно разгуливают по европейским столицам».

«Для того чтобы этого не было, нужно наладить совместную, взаимную высокоэффективную работу. Вот к этому мы и призываем. Надеемся, что так оно и будет. Это не значит, что такой работы нет. Есть, но уровень и характер её недостаточен», — заявил президент.

RT ведёт прямую трансляцию.