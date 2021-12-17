В НАТО изучат эффективность воздействия коммуникаций альянса на Россию

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Юлия Гуреева
В НАТО объявили о поиске подрядчика, который проанализирует, как информационные сообщения Североатлантического альянса воздействуют на Россию. С описанием тендера ознакомился RT.
В НАТО изучат эффективность воздействия коммуникаций альянса на Россию
  • Reuters

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) работает над проектом, который поможет альянсу лучше оценивать «эффективность коммуникаций с целью сдерживания». 

«В рамках данного исследования NATO StratCom COE прибегнет к услугам организации, которая проанализирует, насколько коммуникация НАТО в информационной среде Российской Федерации эффективна на практике», — говорится в тендере.

Как отмечается в документе, сдерживание — это «убеждение потенциального агрессора, что негативные последствия принуждения или вооружённого конфликта перевесят потенциальную выгоду». 

В НАТО полагают, что коммуникация является одним из «элементов сдерживания».

Подрядчику предстоит изучить, какой эффект в информационной среде России оказали саммиты и учения НАТО, публичные заявления, освещение деятельности альянса в СМИ и соцсетях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении Москвы. По его словам, Североатлантический альянс настроен недружественно и объявляет Россию своим противником.

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