Кулеба заявил о разработке всеобъемлющего плана «сдерживания» России

Украина и западные страны разрабатывают всеобъемлющий план «сдерживания» России. Об этом в своей статье в журнале Foreigh Affairs написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В статье Кулеба напомнил о требовании российского лидера Владимира Путина предоставить «надёжные и твердые юридические гарантии» нерасширения Североатлантического альянса НАТО на восток.

«Единственный выход из ситуации — это всеобъемлющий план сдерживания, который сейчас разрабатывают Украина и её партнёры», — написал он.

План включает в себя санкции на случай гипотетического вооружённого конфликта России и Украины.

По словам Кулебы, на протяжении долгого времени западные страны реагировали на амбиции Москвы «с задержкой, нерешительностью и слабостью».

Ранее Путин предложил начать предметные переговоры по достижению юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

Предоставление России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности является первоочередной задачей российской дипломатии, подчеркнул он.

Путин также предупредил о последствиях в случае размещения ударных комплексов на Украине.