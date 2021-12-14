Посол России в Лондоне: НАТО ведёт военное освоение акватории Чёрного моря

Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что НАТО ведёт военное освоение акватории Чёрного моря. По его словам, присутствие альянса в Черноморском регионе увеличилось.

«Идёт военное освоение территории и прилегающих акваторий, без сомнения. Военные выполняют свою задачу, которую им ставят политики. Корабли ходят по Чёрному морю, изучают побережье», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что есть определённая динамика увеличения военного присутствия в Чёрном море.

По его словам, Россия и НАТО должны выстраивать отношения как «два крупнейших геополитических фактора, которые определяют европейскую и глобальную безопасность».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в связи с воздушными инцидентами, в том числе над Чёрным морем, посольству США в Москве вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях таких действий.