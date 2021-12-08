В Японии назвали важными переговоры Байдена и Путина

Генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в Токио считают важным проведение прямого диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Он акцентировал внимание на том, что в рамках беседы главы государств обсуждали, главным образом, ситуацию на Украине.

«В отношении ситуации на Украине... очень важным является то, что лидеры важнейших мировых игроков США и России провели прямые переговоры. Японское правительство и впредь намерено внимательно следить за дальнейшим развитием», — цитирует Мацуно РИА Новости.

Во вторник, 7 декабря, президенты России и США провели очередной раунд переговоров. Беседа проходила по видеосвязи в формате тет-а-тет и продлилась чуть больше двух часов.

Украинская проблематика и отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений заняли «преобладающее место» в диалоге государственных лидеров.

Подробнее — в материале RT