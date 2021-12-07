В США назвали причины перемещения российских сил у границы с Украиной

В Исследовательской службе конгресса США подготовили доклад по поводу «концентрации» российских войск возле границы с Украиной. С документом ознакомился RT.

Как полагает автор доклада Эндрю Боуэн, Москва может готовиться к будущему вероятному конфликту с Киевом, причём он упоминает возможность операции в ответ на попытку украинской власти вернуть контроль над самопровозглашёнными республиками Донбасса.

«Размещение подразделений и техники ближе к украинской границе позволит России сократить время, необходимое на мобилизацию, в случае, если она решит перейти к наступательным операциям или отреагировать на усилия Украины по возврату Донбасса военным путём», — говорится в материале.

Решение о передислокации военных ближе к границе также может быть связано с вероятным конфликтом в Белоруссии, полагает аналитик Исследовательской службы, не раскрывая подробности этого тезиса.

Помимо этого Боуэн предполагает, что перемещение войск может быть использовано Москвой для принуждения Киева к переговорам по поиску дипломатического решения ситуации на Донбассе на выгодных для России условиях.

Кроме того, происходящее может оказаться ответом на то, что Москва «рассматривает как наращивание присутствия США и НАТО в Чёрном море, а также военную и политическую помощь Украине», отмечает американский специалист.

Российские власти неоднократно опровергали высказывания о якобы подготовке к «вторжению». Так, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные сообщения мифологемой.

24 ноября глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил об отсутствии доказательств концентрации войск на границе с Украиной.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в преддверии разговора Владимира Путина и Джо Байдена заявил в интервью RT, что в последнее время звучит агрессивная риторика в адрес Москвы.

«Действительно, риторика звучит весьма агрессивная с американской стороны и со стороны европейских столиц в наш адрес. Мы видим многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной агрессии России против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на юго-востоке», — заявил Песков.