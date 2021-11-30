В Госдуме прокомментировали слова главы Минфина США о давлении на Россию из-за Украины

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минфина США Джанет Йеллен, которая сочла уместным оказание финансового давления на российское правительство в свете сообщений о «наращивании военного присутствия на границе с Украиной».

По мнению Водолацкого, сценарий, который себе прописали США, «работает сегодня в полной мере».

«Сначала США создали фейковую новость о том, что Россия якобы накапливает огромное количество сил и средств, боевую технику на границе с Украиной. И это разошлось по всем подконтрольным им СМИ не только в США, но и в Европе. Это был мощный залп, который в течение нескольких дней муссировался», — отметил депутат.

Он добавил, что «теперь эта ложь выдаётся за действительность», а также идут разговоры об оказании давления на Россию.

«Наша задача — обеспечивать свою национальную безопасность, она находится у нас на самом высоком уровне, а также не допустить, чтобы на территории Украины сегодня США сформировали мощную группировку, которая нам же и будет угрожать», — заключил собеседник RT.

Ранее Йеллен заявила, что считает уместным оказание финансового давления на российское правительство в свете сообщений о «наращивании военного присутствия на границе с Украиной».

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что нет ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной.

Как отметил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, США и их союзники создают выгодный им информационный фон о якобы агрессивных намерениях России в отношении Украины.

Он допустил, что это может понадобиться Западу, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении России.