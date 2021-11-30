Минфин США считает «уместным» финансовое давление на Россию из-за ситуации вокруг Украины

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Глава Минфина США Джанет Йеллен считает уместным оказание финансового давления на российское правительство в свете сообщений о «наращивании военного присутствия на границе с Украиной».
Минфин США считает «уместным» финансовое давление на Россию из-за ситуации вокруг Украины
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Во время слушаний в сенате США один из конгрессменов — Уильям Хагерти — обратился к Йеллен, выразив надежду на то, что она «направит мощный посыл» российскому правительству о возможности «оказания мощного финансового давления» на Москву в связи с напряжённостью на границе России и Украины.

«Я согласна. Это будет уместно», — ответила глава ведомства.

Ранее руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что нет ни одного доказательства концентрации российских войск на границе с Украиной.

Как отметил секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, США и их союзники создают выгодный им информационный фон о якобы агрессивных намерениях России в отношении Украины.

Он допустил, что это может понадобиться Западу, чтобы обосновать введение дополнительных санкций в отношении России.

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