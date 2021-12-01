Блинкен пригрозил Москве санкциями в случае возможного вторжения России на Украину
- AP
Соответствующее заявление он сделал в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.
«Мы ясно дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе путём принятия ряда чрезвычайно действенных мер в сфере экономики, от которых мы в прошлом воздерживались», — цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что Вашингтон намерен заранее проинформировать Москву о деталях данных ограничений.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что считает уместным оказание финансового давления на российское правительство в свете сообщений о «наращивании военного присутствия на границе с Украиной».