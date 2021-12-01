Блинкен пригрозил Москве санкциями в случае возможного вторжения России на Украину

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов будет ввести против Москвы масштабные экономические санкции в случае якобы возможного вторжения России на Украину.
Блинкен пригрозил Москве санкциями в случае возможного вторжения России на Украину
  • AP

Соответствующее заявление он сделал в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

«Мы ясно дали понять Кремлю, что будем реагировать решительно, в том числе путём принятия ряда чрезвычайно действенных мер в сфере экономики, от которых мы в прошлом воздерживались», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что Вашингтон намерен заранее проинформировать Москву о деталях данных ограничений.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что считает уместным оказание финансового давления на российское правительство в свете сообщений о «наращивании военного присутствия на границе с Украиной».

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