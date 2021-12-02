Кулеба: Украина и США работают над новыми мерами «сдерживания России от агрессии»
- Reuters
В Twitter украинский министр написал, что в Стокгольме прошла «дружественная встреча с госсекретарём США».
«Работаем над комплексным пакетом сдерживания России от дальнейших агрессивных действий, включая жёсткие экономические санкции. Мы подтвердили важность крепкого стратегического партнёрства Украины и США», — сказал Кулеба.
Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США. pic.twitter.com/P0mHfkvMHY— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021
Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд пригрозила России «серьёзными экономическими шагами и санкциями», которых «ещё не было в прошлом», в случае «агрессии» против Украины.
По словам Блинкена, исполнение Минских соглашений поможет преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.
Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров констатировал публичный выход Украины из Минских соглашений. Как заявили в Киеве, стране удалось сняться с «крючка Минских соглашений».
При этом в Москве подчеркнули, что Россия не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей.