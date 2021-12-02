Кулеба: Украина и США работают над новыми мерами «сдерживания России от агрессии»

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Украина и Соединённые Штаты работают над новыми мерами «сдерживания России от агрессии», среди этих мер «жёсткие» экономические рестрикции, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после встречи с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.
Кулеба: Украина и США работают над новыми мерами «сдерживания России от агрессии»
  • Reuters

В Twitter украинский министр написал, что в Стокгольме прошла «дружественная встреча с госсекретарём США».

«Работаем над комплексным пакетом сдерживания России от дальнейших агрессивных действий, включая жёсткие экономические санкции. Мы подтвердили важность крепкого стратегического партнёрства Украины и США», — сказал Кулеба.

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд пригрозила России «серьёзными экономическими шагами и санкциями», которых «ещё не было в прошлом», в случае «агрессии» против Украины.

По словам Блинкена, исполнение Минских соглашений поможет преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.

Вместе с тем глава МИД России Сергей Лавров констатировал публичный выход Украины из Минских соглашений. Как заявили в Киеве, стране удалось сняться с «крючка Минских соглашений».

При этом в Москве подчеркнули, что Россия не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей.

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