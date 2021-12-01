Нуланд пригрозила России «серьёзными экономическими шагами и санкциями»

Короткая ссылка
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд пригрозила России «серьёзными экономическими шагами и санкциями» в случае «агрессии» против Украины.
Нуланд пригрозила России «серьёзными экономическими шагами и санкциями»
  • AP

Об этом Нуланд сказала в ходе «Киевского форума безопасности».

По словам замгоссекретаря США, Вашингтон «решителен в своём послании Москве».

«Если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьёзные экономические шаги и санкции, которых ещё не было в прошлом», — цитирует её РИА Новости. 

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов будет ввести против Москвы масштабные экономические санкции в случае якобы возможного вторжения России на Украину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках государств НАТО превратить Украину в «анти-Россию».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных. Она отметила, что это половина состава украинской армии.

В Кремле заявляли, что обвинения России в агрессии могут скрывать попытку Киева решить вопрос Донбасса силой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить