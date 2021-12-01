Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд пригрозила России «серьёзными экономическими шагами и санкциями» в случае «агрессии» против Украины.

Об этом Нуланд сказала в ходе «Киевского форума безопасности».

По словам замгоссекретаря США, Вашингтон «решителен в своём послании Москве».

«Если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьёзные экономические шаги и санкции, которых ещё не было в прошлом», — цитирует её РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов будет ввести против Москвы масштабные экономические санкции в случае якобы возможного вторжения России на Украину.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках государств НАТО превратить Украину в «анти-Россию».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных. Она отметила, что это половина состава украинской армии.

В Кремле заявляли, что обвинения России в агрессии могут скрывать попытку Киева решить вопрос Донбасса силой.