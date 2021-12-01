Лавров заявил о попытках НАТО превратить Украину в «анти-Россию»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках государств НАТО превратить Украину в «анти-Россию».
Лавров заявил о попытках НАТО превратить Украину в «анти-Россию»
  • AP

Об этом он заявил на «правительственном часе» в Совете Федерации, передаёт РИА Новости.

«К сожалению, ситуация серьёзно осложняется откровенно деструктивной линией государств НАТО, которые стремятся втянуть Украину в свою орбиту, превратить её, по выражению президента, в «анти-Россию», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что расширяются поставки летального вооружения Киеву, растёт число провокационных манёвров с участием США возле российских границ.

Также министр заявил, что при этом России пытаются диктовать, как ее Вооружённые силы должны себя вести на своей территории.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге заявила, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тысяч военных. Она отметила, что это половина состава украинской армии.

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