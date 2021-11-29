Столтенберг: я верю в диалог с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что верит в возможность диалога с Россией.
Столтенберг: я верю в диалог с Россией
  • AP

«Я верю в диалог с Россией, это наш сосед. Нам нужно снизить потенциальные риски, которые могут возникнуть. Чтобы России не захотелось напасть на какую-то из стран НАТО, нам нужно показать, что мы едины как никогда», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Глава альянса добавил, что НАТО «не желает воевать», а наоборот, намерено «предотвратить любую агрессию России».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай» высказался о возможности восстановления нормального диалога с НАТО.

По его словам, для этого «должны произойти фундаментальные сдвиги в самом НАТО на российском направлении».

Вместе с тем заместитель министра отметил, что Москве был послан сигнал о том, что нормальной дипломатической жизни у российского представительства при НАТО не будет.

В начале октября в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о прекращении деятельности военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве и приостановке работы российского постпредства при НАТО.

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