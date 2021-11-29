Грушко: России послали сигнал, что нормальной жизни у постпредства при НАТО не будет

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России был послан сигнал о том, что нормальной дипломатической жизни у российского представительства при НАТО не будет, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Грушко: России послали сигнал, что нормальной жизни у постпредства при НАТО не будет
  • AP

«Когда Российской Федерации был послан сигнал о том, что дипломатическое присутствие здесь абсолютно неуместно, что нормальной дипломатической жизни не будет, нам не оставили иного решения, кроме того решения, которое было принято», — приводит его слова РИА Новости.

Грушко назвал маловероятной возможность возвращения российского представительства при НАТО в Брюсселе.

В начале октября в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о прекращении деятельности военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве и приостановке работы российского постпредства при НАТО.

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