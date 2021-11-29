Грушко: Россия вряд ли вернёт представительство при НАТО в Брюсселе

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Замглавы МИД России Александр Грушко назвал маловероятной возможность возвращения российского представительства при НАТО в Брюсселе.
Грушко: Россия вряд ли вернёт представительство при НАТО в Брюсселе
  • Reuters

«Всё так развивается, что мы вряд ли вернёмся туда», — приводит его слова РИА Новости.

В начале октября в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Позднее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о прекращении деятельности военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве и приостановке работы российского постпредства при НАТО.

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