Врачи рассказали о симптомах инфицированных омикрон-штаммом коронавируса

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Врачи считают, что ранее выявленный штамм коронавируса «омикрон» сопровождается умеренными симптомами, может наблюдаться утомляемость и учащённое сердцебиение.
Врачи рассказали о симптомах инфицированных омикрон-штаммом коронавируса
  • AP

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

По словам профессора Адама Финна, поступающие из ЮАР данные указывают на то, что случаи этого штамма не являются «особенно серьёзными».

Он отметил, что у заболевших «омикроном» не наблюдается потеря обоняния и вкуса. Пациенты испытывают утомляемость и учащённое сердцебиение.

Специалист подчеркнул, что «пока слишком рано с полной уверенностью говорить о каких-либо особенных симптомах протекания болезни при заболевании «омикроном», так как штамм ещё мало изучен».

Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелика Кутзее уточнила, что у одного из пациентов «першило в горле», но не было кашля.

По её словам, симптомы у пациентов с этим штаммом «чрезвычайно мягкие».

Ранее специалист также уточнила, что среди пациентов с «омикроном» были в основном молодые люди, жаловавшиеся на сильное чувство усталости.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

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