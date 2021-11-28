В ЮАР назвали возможные симптомы штамма коронавируса «омикрон»

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Врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Анжелик Кутзее, которая первой сообщила о пациентах с новым вариантом коронавируса, перечислила симптомы штамма «омикрон».
В ЮАР назвали возможные симптомы штамма коронавируса «омикрон»
  • AP

По словам специалиста, подозрения, что вирус вновь мутировал, возникли из-за участившихся визитов больных с необычными проявлениями COVID-19.

«Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в лёгкой форме», — приводит издание The Telegraph слова Кутзее.

Она уточнила, что среди пациентов были в основном молодые люди, жаловавшиеся на сильное чувство усталости.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии COVID-19.

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