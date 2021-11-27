Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи с ЧП в Кузбассе

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи с аварией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Об этом сообщает государственное информационное агентство TDH.

«Глава государства также выразил от имени народа, Правительства Туркменистана и от себя лично слова глубокого сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших», — говорится в заявлении.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

По предварительным данным, причиной ЧП на шахте считается взрыв метана. Следственный комитет уже возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям сделать всё необходимое, чтобы поддержать пострадавших.