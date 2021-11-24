Globe and Mail: министр обороны Канады допускает усиление военной помощи Украине

Власти Канады рассматривают вопрос усиления военной помощи Украине, сообщает The Globe and Mail со ссылкой на два анонимных источника.

По информации издания, Анита Ананд, недавно назначенная на пост министра обороны, рассматривает возможность развёртывания «сотен дополнительных военнослужащих» для поддержки канадских солдат, которые уже находятся на Украине в рамках учебной миссии.

«Другие рассматриваемые варианты включают переброску корабля в Чёрное море или передислокацию части истребителей CF-18, которые базируются в Румынии», — говорится в сообщении.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена изучают возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительных вооружений, в том числе ПЗРК Stinger, из-за опасений «вторжения России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России. По его словам, в Кремле видят, что ведётся целенаправленная информационная кампания.

Песков отметил, что нельзя исключать, что это используется для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».

В Кремле также призвали США и их союзников перестать «концентрировать военный кулак» в регионе.

В Москве не исключили провокаций на фоне публикаций в западных СМИ материалов о подготовке «к вторжению на Украину».