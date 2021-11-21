В Кремле призвали США и союзников прекратить «концентрировать военный кулак» у границ России

Североатлантический альянс должен прекратить провокации у границ России, а Соединённым Штатам и их союзникам следует перестать «концентрировать военный кулак» в регионе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Выход есть. НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у наших границ, НАТО необходимо прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры в сторону наших границ. Соединённые Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ», — сказал представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков добавил, что страны НАТО также должны прекратить «накачивать» Украину современными вооружениями, «тем самым окрыляя Украину на безумные действия».

Пресс-секретарь президента также заявил, что не исключает провокаций на фоне публикаций в западных СМИ о подготовке «к вторжению на Украину».