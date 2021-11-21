В Кремле призвали США и союзников прекратить «концентрировать военный кулак» у границ России

Короткая ссылка
Североатлантический альянс должен прекратить провокации у границ России, а Соединённым Штатам и их союзникам следует перестать «концентрировать военный кулак» в регионе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле призвали США и союзников прекратить «концентрировать военный кулак» у границ России
  • РИА Новости

«Выход есть. НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у наших границ, НАТО необходимо прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры в сторону наших границ. Соединённые Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ», — сказал представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков добавил, что страны НАТО также должны прекратить «накачивать» Украину современными вооружениями, «тем самым окрыляя Украину на безумные действия».

Пресс-секретарь президента также заявил, что не исключает провокаций на фоне публикаций в западных СМИ о подготовке «к вторжению на Украину».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить