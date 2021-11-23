CNN: в США изучают возможность отправки военных советников и оружия на Украину

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Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена изучают возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительных вооружений, в том числе ПЗРК Stinger, из-за опасений «вторжения России».

«Администрация Байдена оценивает возможность отправки военных советников и нового оборудования, включая вооружение, на Украину», — информирует телеканал со ссылкой на источники.

Отмечается, в пакет дополнительной помощи могут входить противотанковые ракеты Javelin, миномёты и системы противовоздушной обороны, такие как ракеты Stinger, а также вертолёты Ми-17, которые изначально планировалось направить в Афганистан.

Вместе с тем в администрации обеспокоены тем, что отправка военной техники может быть расценена Россией как серьёзная эскалация конфликта, сообщает телеканал.

При этом остаётся неизвестным, могут ли «отправленные в регион» военные советники направиться в саму Украину, говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России. По его словам, в Кремле видят, что ведётся целенаправленная информационная кампания.

Песков отметил, что нельзя исключать, что это используется для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».

В Кремле также призвали США и их союзников перестать «концентрировать военный кулак» в регионе.

В Москвене исключили провокаций на фоне публикаций в западных СМИ о подготовке «к вторжению на Украину».

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил с заявлением, что никакой напряжённости на границе нет.

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