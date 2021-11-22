Небензя: напряжённости на границе России с Украиной нет

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряжённости на границе России с Украиной нет.
Небензя: напряжённости на границе России с Украиной нет
  • © Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
  • globallookpress.com

«Никакой напряжённости на границе нет. Мы двигаемся на своей территории. Напряжённость нам приписывают те страны, которые считают, что мы должны держать наши войска там, где они считают нужным», — приводит ТАСС слова Небензи.

Ранее разведка США поделилась с европейскими союзниками данными, включая карты, согласно которым идёт якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, крупномасштабному «вторжению» на Украину из нескольких точек. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России. По его словам, в Кремле видят, что ведётся целенаправленная информационная кампания.

Песков отметил, что нельзя исключать, что это используется для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».

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