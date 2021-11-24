В Германии за сутки выявлено почти 67 тысяч случаев COVID-19
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на институт Роберта Коха, который ведёт статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
За прошедшие сутки скончались 335 человек с COVID-19.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован на прошлой неделе, тогда в ФРГ за сутки коронавирусом инфицировались 65 371 человек.
Ранее глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в течение ближайших месяцев в связи с распространением дельта-варианта коронавируса большинству граждан страны предстоит либо вакцинироваться, либо переболеть, либо умереть.