В Германии за сутки выявлено почти 67 тысяч случаев COVID-19

В Германии зафиксирован антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19, за минувшие 24 часа в стране выявили 66 884 новых случая инфицирования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на институт Роберта Коха, который ведёт статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

За прошедшие сутки скончались 335 человек с COVID-19.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован на прошлой неделе, тогда в ФРГ за сутки коронавирусом инфицировались 65 371 человек.

Ранее глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в течение ближайших месяцев в связи с распространением дельта-варианта коронавируса большинству граждан страны предстоит либо вакцинироваться, либо переболеть, либо умереть.