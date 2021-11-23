Власти ФРГ сообщили, что граждане страны либо получат иммунитет к COVID-19, либо умрут

Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в течение ближайших месяцев в связи с распространением дельта-варианта коронавируса большинству граждан страны предстоит либо вакцинироваться, либо переболеть, либо умереть. Об этом информирует The Local.

«Вероятно, к концу этой зимы ... почти все в Германии будут вакцинированы, вылечены или умрут» — приводит издание заявление Шпана.

По его словам, основная причина кроется в повсеместном распространении коронавирусного дельта-штамма.

«У нас ... очень сложная ситуация во многих больницах», — подытожил Шпан.

Ранее глава Минздрава ФРГ заявил о возможности введения общенационального локдауна из-за коронавирусной инфекции COVID-19

Вирусолог и профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «360» объяснил тенденцию к снижению летальных исходов влиянием вакцинации.