В ФРГ допустили возможность введения общенационального локдауна из-за COVID-19

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Исполняющий обязанности главы Министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил о возможности введения общенационального локдауна из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В ФРГ допустили возможность введения общенационального локдауна из-за COVID-19
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в ситуации, в которой нельзя ничего исключать», — прокомментировал он возможность введения локдауна во всей стране.

Вместе с этим агентство указывает, что бундестаг накануне принял закон, который значительно осложняет возможность введения локдауна из-за COVID-19.

Ранее Шпан заявил, что стране предстоят «сложные недели» из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

18 ноября сообщалось, что в Германии за сутки выявили 65 371 новый случай заболевания коронавирусом, в результате чего общее число заболевших достигло 5 195 321.

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